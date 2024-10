Silna burza na Słońcu. Czy dzisiaj wieczorem zobaczymy zorzę polarną?

Jak informują naukowcy, którzy sprawami kosmicznymi zajmują się na co dzień, słoneczne rozbłyski obserwowane są już od kilku dni . W nocy z wtorku na środę jeden z nich był bardzo silny i charakteryzował się koronalnym wyrzutem masy w kierunku Ziemi. Według zachodnich prognoz w czwartek wieczorem, czyli właśnie teraz, tzw. indeks Kp może osiągnąć poziom ósmy, co prognozuje wystąpienie geomagnetycznej burzy kategori G4, czyli bardzo silnej. To właśnie tego rodzaju zjawiska na Słońcu wywołują zorze obserwowalne na Ziemi.

- Przy tak korzystnych prognozach i czystym niebie, obserwacje zorz z terenu Polski jest wysoko prawdopodobna - oceniają naukowcy z PAN, zachęcając miłośników astrofotografii i tego rodzaju zjawisk do ich uwieczniania.