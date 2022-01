Ślisko na ulicach i na chodnikach. Ostrzeżenie meteorologiczne dla woj. lubelskiego

Ostrzeżenie dotyczy całego woj. lubelskiego i obowiązuje do dzisiaj do godz. 20.

- Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura początkowo wyniesie od 0°C do 1°C, późnym popołudniem obniży się do około -2°C, przy gruncie do -4°C. Ujemna temperatura utrzyma się w ciągu kilku kolejnych dni - czytamy w komunikacie IMGW.

Synoptycy Instytutu przewidują, że dzisiaj w Lublinie do godz. 17 temperatura będzie utrzymywać się na plusie. W nocy spadnie do -4 st. C. Natomiast w piątek czeka nas ochłodzenie. Chociaż na niebie będzie przebijać się słońce, to termometry będą wskazywać do -6 st. C nad ranem, -2 st. C w ciągu dnia i -5 st. C wieczorem.