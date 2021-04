W sobotę opady możliwe w całym kraju, potem powrócą przymrozki. Prognoza pogody

W górach wystąpią opady śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, północny i północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/godz.

Niedziela Wielkanocna będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Jedynie na południowym-wschodzie kraju okresami mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, 8 st. C w centrum kraju do 10 st. C na zachodzie.

Według "Prognozy zagrożeń meteorologicznych", dostępnej na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z soboty na niedzielę w całej Polsce możemy się spodziewać przymrozków. Kierowcy i piesi powinni uważać na śliskie drogi i chodniki. Temperatura spadnie poniżej "zera" także kolejnej nocy.