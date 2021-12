"Działanie przeciwko Polsce, bycie pożytecznym idiotą Putina". Komentarze polityków do Lex TVN

Ameryka jest głęboko zaniepokojona i apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by potwierdził wcześniejsze zapowiedzi i zawetował ustawę. I Stany Zjednoczone i Unia Europejska podkreślają, że wolność mediów to podstawa demokracji. Działania PiS krytykuje opozycja, a sami przedstawiciele partii rządzącej nie widzą problemu.

– To jest działanie przeciwko Polsce, to jest bycie pożytecznym idiotą Putina, jeżeli ktoś uderza w największą inwestycję amerykańską w momencie kiedy jest zagrożenie na wschodzie. Ale oni się z tym nie liczą – skomentowała Katarzyna Lubnauer z KO.

Wicepremier Piotr Gliński stwierdził, że Lex TVN ma na celu "realizację europejskich wartości dotyczących ładu medialnego".

– Prawo i Sprawiedliwość postanowiło otworzyć kolejny front - przy szeregu sporów z Unią Europejską, kryzysie na wschodzie, napiętej sytuacji, teraz potrafiło obrazić Amerykanów – naszego ważnego sojusznika – podsumowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.

Na dzisiejsze popołudnie w wielu polskich miastach zaplanowano manifestacje w obronie TVN i innych wolnych mediów. W Lublinie manifestacja odbędzie się o godzinie 19 na placu Łokietka. Manifestacja w Puławach odbędzie się o godzinie 19 na pl. Chopina.