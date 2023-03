Jest pierwszy kandydat na senatora z Lublina. To wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowak lubelskim radnym jest od 2006 roku. W radzie należy do klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. W przeszłości był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w wyborach samorządowych i parlamentarnych startował z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, miał także krótką przygodę z Polską 2050 Szymona Hołowni.

Niedawno zaangażował się w działalność Ruchu Marka Materka. Formacja tworzona przez prezydenta Starachowic jest w trakcie rejestracji jako partia polityczna i kilka tygodni temu zapowiedziała, że w oparciu o samorządowców z całego kraju weźmie udział w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jak się okazuje, zamierza wystartować do Senatu.

W środę Materek zaprezentował dwoje kandydatów. W Lublinie o senatorski mandat powalczy przewodniczący Rady Miasta Marcin Nowak, który już jakiś czas temu zapowiadał, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję w samorządzie i poszuka nowych wyzwań.

- Jesteśmy zwolennikami jednomandatowych okręgów wyborczych na każdej płaszczyźnie. Wybory do Senatu RP są takimi wyborami, a my jako samorządowcy związani ze swoimi obszarami, chcemy iść za głosem lokalnej społeczności, spróbować zmieniać rzeczywistość oraz reprezentować naszych wyborców w wyższej izbie parlamentu. Samorządy są tym, co w wyniku transformacji ustrojowej udało nam się najbardziej, dlatego im więcej przedstawicieli tej grupy w parlamencie, tym lepiej dla Polski - mówi Nowak. - Jednocześnie nie wyrażamy zgody na to, o czym słychać w przestrzeni publicznej, by to centrala decydowała, kto ma prawo startu w wyborach, kto powinien zostać kandydatem i z jakiej listy.

Nowak jest pierwszym oficjalnie ogłoszonym kandydatem, który ma walczyć o senatorski mandat w Lublinie. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu zapowiedź rezygnacji ze startu w wyborach złożył obecny senator z tego okręgu, Jacek Bury. Polityk Polski 2050 tłumaczył to względami osobistymi i trwającym rozwodem.