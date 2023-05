Koniec 500 plus. Świadczenie ma być znacznie wyższe

W weekend trwała konwencja programowa PiS. To właśnie na niej Jarosław Kaczyński poinformował o zmianie w wypłacie świadczenia.

– Od przyszłego roku 500+ zostanie zmienione na 800 Plus – ogłosił Kaczyński i dodał: – Darmowe leki będą dostępne od 65. roku życia oraz dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Musimy twardo bronić naszej wolności i suwerenności. Będziemy prowadzić zręczną politykę. Zniesiemy opłaty na krajowych autostradach, a sprawą tych prywatnych zajmiemy się w kolejnym roku! To nie koniec konkretów programowych, kolejne będziemy ogłaszać na następnych spotkaniach – dodał.

To nie wszystkie zmiany, o których mówili przedstawiciele PiS. Odnawiane mają być zabytki, a cała Polska ma być strefą ekonomiczną.

– Musimy rozwijać naszą gospodarkę poprzez nowoczesne technologie. Musimy stworzyć podstawy do wielkiego inwestowania. Będziemy reformować kształcenie zawodowe, bo ono będzie także ważnym elementem do rozwoju państwa. Bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem, dlatego będziemy budować elektrownie atomowe. Siłą państwa jest kultura. Na ten cel będziemy zwiększać środki z budżetu państwa, ponieważ kultura umacnia społeczeństwo. Nasza kultura musi być dostrzegana również poza granicami państwa – mówił Kaczyński. – Stać nas na to, żeby odbudować to, co utraciliśmy w wyniku wojny. Polska jest piękna, ale może być dużo piękniejsza! Musimy twardo bronić naszej wolności i suwerenności. Będziemy prowadzić zręczną politykę.

– Postulatem Prawa i Sprawiedliwości jest równość, która ma być realizowana także w dostępie do służby zdrowia. Zależy nam na tym, aby znacząco zwiększyć liczbę pielęgniarek, których kwestia wynagrodzeń fundamentalnie się zmieniła. W sektorze zdrowia najbardziej rosną wynagrodzenia, dlatego opłaca się pracować w służbie zdrowia. Powstrzymaliśmy proces wyjeżdżania lekarzy do pracy za granicę. Nasz rynek pracy dla lekarzy stał się atrakcyjny dla medyków z Białorusi i Ukrainy – mówił Adam Niedzielski Minister Zdrowia.