Posłanka Monika Pawłowska o ataku na jej biuro we Włodawie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Klimat, środowisko i energetyka to dziedziny, na które Województwo Lubelskie zamierza wydać najwięcej pieniędzy z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027. 7 października br. projekt tego programu został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Dotyczy on sposobu wydatkowania środków unijnych przeznaczonych dla Województwa Lubelskiego, czyli ponad 2,4 miliarda euro. To więcej o ponad 170 mln euro niż mieliśmy w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Stoimy więc przed ogromną szansą rozwoju naszego regionu.