Posłanka PO chwali się aktywnością w Sejmie i zachęca mieszkańców regionu do walki o prawa zwierząt

– Ponieważ nie wszystkie informacje, które mają miejsce w Sejmie przebijają się do opinii publicznej chciałam poinformować o tych tematach, które moim zdaniem są ważne dla mieszkańców – rozpoczęła konferencję posłanka, która 26 czerwca objęła mandat zwolniony przez Martę Wcisło. – Najpierw zacznę od tego, że Sejm powołał nową komisję blisko mojemu sercu. Jest to Komisja do spraw dzieci i młodzieży. To zupełnie nowa komisja, której rolą będzie wypracowanie polityki młodzieżowej . Podczas X posiedzenia Sejmu uchwaliliśmy naprawdę wiele bardzo ważnych ustaw między innymi ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, który ma przywrócić równowagę i należytą pozycję konstytucyjną tej najważniejszej w Polsce instytucji, ustawę o świadczeniu pieniężnym dla sołtysów, która została wdrożona w życie w ubiegłym roku ale miała wiele wykluczeń. Prawie 2400 sołtysów i sołtysek nie mogło korzystać z tego świadczenia. Uchwaliliśmy także ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, która daje twórcom tantiemy za publikację ich materiałów online oraz ustawę o rencie wdowiej – wyliczała Bożena Listowska.

Posłanka poinformowała także czym posłowie zajmować się będą po wakacjach.

– Wprowadzimy takie rozwiązania w budżecie, które wygospodarują 4 miliardy złotych na rok następny tak, aby te pieniądze zrekompensować przyszłemu budżetowi państwa z tytułu niepłacenia przez przedsiębiorców składki zdrowotnej – mówiła. Parlament pochyli się także nad projektem ustawy de regulacyjnej. – To będzie zmiana w 38 ustawach oraz Kodeksie karno-skarbowym i kodeksie cywilnym, dotycząca wielu udogodnień dla polskich przedsiębiorców. To gigantyczny projekt i mam nadzieję, że będzie szansą dla mikro, małych i średnich firm, ułatwi ich rozwój ale także przetrwanie tych trudnych czasów pocovidowych – dodała Lisowska.

Parlamentarzystka PO przypomniała, że Sejm nie tylko uchwala ustawy, ale także i odrzuca wadliwe projekty.

– Odrzuciliśmy ustawę poselską zgłoszoną przez klub PiS dotyczącą ordynacji podatkowej i Kodeksu karno-skarbowego. Oni zgłaszają projekty zupełnie nieprzygotowane. Stało się to już nagminne, że wykorzystując niewiedzę wyborców oraz to, że tych projektów uchwał nikt tak naprawdę przed wejściem na komisję czy pod obrady Sejmu z wyborców nie analizuje, przedkładają buble prawne. Ta ustawa, którą nam przedłożyli pozornie miała skracać czas przedawnienia, miała ograniczać możliwość wznawiania procesu przedawnienia i de facto zamiast wprowadzać ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzała ogromny chaos prawny – podkreśliła Lisowska.

Trzy interpelacje i 11 wystąpień

Bożena Lisowska przyznała podczas konferencji, że stara się być bardzo aktywną posłanką.

Posłanka m.in. upominała się o świadczenie pieniężne dla sołtysów, apelowała o odrzucenie projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego ordynacji podatkowej oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Złóż podpis pod projektem zwiększającym ochronę i prawa zwierząt

Na zakończenie Bożena Lisowska poprosiła mieszkańców regionu o poparcie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

– Ponieważ w województwie lubelskim nie było żadnego punktu na mapie, w którym można by było zbierać podpisy po tym obywatelskim projektem zgłosiłam się do tej inicjatywy. Zapraszam do mojego biura poselskiego na Krakowskie Przedmieście 54 na drugie piętro, gdzie będą wyłożone listy. Podpisy będziemy zbierać też na Placu Litewskim. Poprzez media społecznościowe będę informowała kiedy. To projekt obywatelski, wymaga ponad 100 000 podpisów, więc jest to gigantyczna ilość, dlatego zachęcam tych wszystkich, którzy kochają zwierzaki i te małe, i te duże aby przyszli do mojego biura poselskiego i złożyli podpis pod projektem zwiększającym ochronę i prawa zwierząt – zaapelowała Bożena Lisowska.