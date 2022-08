Szybki awans syna marszałka województwa

Michał Stawiarski od ubiegłego roku jest także prezesem fundacji Wschód Lubelskich Serc, która – m.in. dzięki dotacjom od związanych z Prawem i Sprawiedliwością samorządów – organizuje wydarzenia charytatywne. Zdaniem kraśnickich polityków związanych z opozycją ma to służyć ociepleniu jego wizerunku. Syn marszałka miewał w przeszłości zatargi z prawem. Najgłośniejszy wyrok, z 2013 r., uległ już zatarciu, dlatego nie możemy opisać szczegółów tej sprawy.

Charytatywna działalność młodego Stawiarskiego, według krążących opinii, może być budowaniem rozpoznawalności na potrzeby rozpoczęcia przez niego kariery politycznej.

– Już w tej chwili nie jest on poza polityką. Bo jak inaczej nazwać pracę w biurach poselskich? Po jego działaniach widać, że ambicje ma wysokie. Przejście do biura europosłanki można uznać za awans, bo do tej pory działał głównie na terenie powiatu kraśnickiego. Teraz jego „zasięg” rozrósł się na całe województwo – mówi nam jeden z lubelskich polityków PiS.

Nie wszystkim w partii rządzącej podoba się droga, którą zaczyna podążać syn marszałka. – To zawsze jest dziwna sytuacja, kiedy ojciec i syn działają w polityce. Zdaniem wielu osób to się gryzie – dodaje nasz rozmówca. – Sam jestem ciekaw, co przyniosą kolejne miesiące.