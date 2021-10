Wybory w lubelskiej PO. Nowi zawodnicy wchodzą do gry o władzę

- To jest polityka i na starcie kampanii wyborczej nie można przesądzać o tym, co będzie za dwa tygodnie. Ja i zapewne tak samo Stanisław Żmija będziemy walczyć o każdy głos w regionie. Ale analizując różne dotychczasowe wybory, zakładanie z góry wygranej danego kandydata, czasem może przynieść odwrotny skutek – komentuje Nowakowski. – Najważniejsze jest jednak to, żebyśmy po wyborach – niezależnie kto wygra – dalej byli jedną drużyną, zgodną i bez konfliktów. Ja ze swojej strony absolutnie to deklaruję - dodaje.

Nieoczekiwana kandydatka w Lublinie

Oprócz przewodniczącego regionu działacze Platformy wybiorą także szefów struktur w powiatach. Ciekawie zapowiadają się wybory w Lublinie. Już wcześniej chęć ubiegania się o funkcję szefowej partii w stolicy województwa zadeklarowała poseł Marta Wcisło.

- Mam nadzieję, że wspólnie będziemy budowali współpracę i porozumienie na rzecz naszych członków, aby realizować cele dla miasta i regionu, jakie stawiają przed nami mieszkańcy – mówi parlamentarzystka, której poparcia udzielił Krzysztof Żuk.

Lubelskiej posłance przybyła nieoczekiwana kontrkandydatka. W sobotę swoją kandydaturę ogłosiła radna sejmiku województwa Bożena Lisowska. – Liczę, że będziemy spotkać się w debacie, podczas której zaprezentujemy swoje pomysły i wizje Platformy. A nasi działacze, podobnie w przypadku wyborów na szefa regionu, będą mogli dokonać wyboru – mówi nam Lisowska.

Wewnętrzne wybory krajowych i lokalnych władz Platformy Obywatelskiej odbędą się 23 października.