Dożynki Wojewódzkie 2024 w Radawcu Dużym

- Przygotowałyśmy wieniec tradycyjny, wiłyśmy go dwa tygodnie. Najcięższym etapem był zbiór zbóż, różnego rodzaju ziół i traw to było najważniejsze. W chwili gdy miałyśmy już materiały do przygotowania wieńca praca poszła dość sprawnie. Zioła i zboża zbierałyśmy od maja. Stelaż wieńca zrobiony jest pałąków leszczynowych, które wycinałyśmy już w lutym, tutaj ukłon w stronę mężów, którzy pomogli nam giąć pałąki. Kolejnym etapem było suszenie, by stworzyć wieniec i tutaj do Radawca przyjechać- mówiła pani Edyta. - Do wieńca użyliśmy czterech podstawowych zbóż: pszenice, jęczmień, owies, i żyto. Ponad to dodaliśmy orkisz, czyli zboża ekologiczne- certyfikowane, pszenice ościstą, len, miętę ogrodową, astry, jarzębinę i kwiaty polne- dodała pani Agnieszka.



- Dożynki to prastary zwyczaj, dworski, ziemiański połączony z wątkiem religijnym. Przodownice, dziewczyny które były najbardziej sprawne miały zaszczyt wniesienia do kościoła a potem zaniesienia dziedzicowi wieńca. Wieńce miały różny charakter, bywały w formie czepca czy wianuszka, miały wysokość ok. pół metra. W tej chwili mamy zupełnie inny dostęp do możliwości, inną wyobraźnię. Wieńce prezentowane na Dożynkach Wojewódzkich są przepiękne, my jako komisja konkursowa oceniamy ich autentyczność, w ich tworzeniu nie można było używać tworzyw sztucznych- mówiła Bogna Bender- Motyka, członek komisji konkursowej.