Niezapominajka: O pająkach, co nie gryzą we wsi Niemce

Dziennikowa Niezapominajka zawitała do wsi Niemce, gdzie mieszkają państwo Małgorzata i Tomasz Krajewscy. Specjalnością artysty są pająki, które wykonuje ze słomy i kolorowej bibuły. Spod jego ręki wychodzą tradycyjne dla naszego regionu formy. Poza pająkami wykonuje też ozdoby choinkowe i pisanki. Na jajkach umieszcza dawne wzory lubelskie, uznane za najbardziej archaiczne w kraju – wiatraczki, grabki, a także ślimaczki i jodełki. Swoją pasję i miłość do sztuki ludowej przekazał małżonce, z którą wspólnie wykonuje słomiane dzieła sztuki.

Państwo Krajewscy swoje wyroby prezentują na festiwalach i jarmarkach ludowych w całej Polsce. Wystawiali je również we Francji, Izraelu i w Turcji.

