Gdzie można zarobić nawet 15 000 złotych miesięcznie?

Od 1 lipca 2024 najniższa krajowa wzrosła do 4300 zł. Oznacza to, że pracownicy dostają na konto więcej o 40 zł niż w czerwcu. Natomiast minimalna stawka godzinowa to 27,7 zł. Wraz z 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna znowu wzrośnie i wyniesie aż 4626 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa została ustalona w kwocie 30,20 zł brutto.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdziemy także oferty, gdzie zarobki znacznie przewyższają najniższą krajową. I to w województwie lubelskim. Poszukiwani są fachowcy w różnych dziedzinach. Aktualnie poszukiwani są specjaliści z branży:

transportowej tj. kierowca, transportowiec

budowlanej tj. inspektor nadzoru

architektonicznej tj. projektant

internetowej tj. informatyk

handlowej tj. specjalista sprzedaży

medycznej tj. dermatolog lub lekarz rodzinny.

Wybraliśmy dla was najświeższe oferty z województwa lubelskiego, gdzie wynagrodzenie wynosi minimum pięć tysięcy złotych, ale znajdą się też takie, gdzie można zarobić nawet 15 tys. zł miesięcznie. W galerii znajdziecie oferty z najwyższymi zarobkami, a także dołączamy do nich wymagania pracodawców. Sprawdź, może czas na zmiany.