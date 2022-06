Fala upałów. Co w takiej sytuacji musi zapewnić pracodawca?

Co roku latem Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązkach pracodawcy wobec zatrudnionych osób. Mamy tu na myśli okres wysokich temperatur, kiedy wytrzymanie w biurze jest trudne, a jeszcze gorsza do zniesienia jest praca na otwartej przestrzeni. PiP wyjaśnia obowiązki te wynikają z prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kiedy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniach a na otwartej przestrzeni 25 stopni, to pracownicy muszą mieć zapewnione zimne napoje w ilości, która zaspokoi ich potrzeby.

Jeżeli ktoś wykonuje prace brudzące, musi mieć dostęp do 90 litrów wody. To ilość na jedną osobę.

Za swoje błędy pracodawca może odpowiedzieć finansowo. Za niezapewnienie napojów grozi grzywna do 2 tys. zł. Jeżeli kontrolerzy ustalą, że sytuacja się powtarza, to kara może wynieść 5 tys. zł, a w przypadku gdy sprawa trafi do sądu to nawet 30 tys. zł.