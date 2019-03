Lublin: Jest praca przy referendum. Ile będzie można zarobić?

Pierwsze w historii Lublina referendum lokalne zwołane na 7 kwietnia będzie przeprowadzone w 207 lokalach do głosowania, które będą czynne od godz. 7 do 21. W każdym lokalu musi dyżurować komisja, która będzie wydawać karty do głosowania i czuwać nad porządkiem, natomiast wieczorem będzie musiała policzyć głosy wrzucone do urny oraz spisać protokół i przekazać go dalej.

W każdej komisji powinno zasiadać sześć lub siedem osób. Jedna będzie wskazana przez prezydenta miasta, o pozostałe miejsca może się starać dosłownie każdy, kto znajduje się w stałym rejestrze wyborców Gminy Lublin. – W tym rejestrze powinien być każdy, kto mógł głosować w ostatnich wyborach – wyjaśnia Anna Ryfka, przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Referendum.

Nie ma dodatkowych wymagań: nie trzeba mieć niczyjego poparcia, nie trzeba być przez kogoś zgłoszonym. – Każdy zgłasza się sam – potwierdza przewodnicząca.

Jak się zgłaszać

Trzeba z tym zdążyć do 14 marca. Najprościej przyjść do Biura Obsługi Mieszkańców przy Wieniawskiej 14, gdzie można pobrać formularz i wrzucić go do skrzynki na zgłoszenia. Biuro czynne jest w środy, czwartki i piątki od godz. 7.45 do 15.15, zaś w poniedziałki i wtorki od godz. 7.45 do 16.45. W tych samych godzinach pracuje też drugie biuro (na parterze Ratusza), w którym będzie stać urna na zgłoszenia.

Zainteresowani mogą też przyjść bezpośrednio do sali 3 na parterze Ratusza, gdzie rejestracja odbywa się także wieczorami (dokładne godziny podajemy poniżej). – Jeżeli chętnych będzie więcej niż miejsc w komisjach, to ich składy będą ustalone w losowaniu – zapowiada Ryfka.

>>> Miała być praca w Holandii, na miejscu okazało się coś innego. "Poddałam się"

Ile można zarobić

Praca w lokalach do głosowania jest płatna. Szeregowy członek komisji dostanie 150 zł, przewodniczący komisji (wybierany przez jej członków) może liczyć na 190 zł diety, a zastępca przewodniczącego dostanie 165 zł. Pieniądze wypłaci miasto, które pokrywa wszelkie koszty kwietniowego referendum oszacowane na blisko 500 tys. zł.

Dyżury komisji w Ratuszu

• 6 marca od godz. 16 do 18 • 7 marca od godz. 16 do 19 • 8 marca od godz. 16 do 19 • 11 marca od godz. 12 do 19 • 12 marca od godz. 12 do 19 • 13 marca od godz. 12 do 20 • 14 marca od godz. 12 do 20.

O co spytają w referendum

Przypomnijmy, że mieszkańcy Lublina mają się wypowiedzieć w sprawie zmian w planie zagospodarowania dawnego poligonu w pobliżu ul. Koncertowej. Udzielenie odpowiedzi „TAK” będzie odpowiedzeniem się za zgodą na budowę bloków na 30 ha górek w zamian za urządzenie przez właściciela terenu (oraz przekazanie na własność miasta) parku na pozostałych 75 ha dawnego poligonu. Udzielenie odpowiedzi „NIE” będzie opowiedzeniem się za utrzymaniem w mocy obecnego planu zagospodarowania terenu, który przewiduje tu głównie funkcje sportowo-rekreacyjne.