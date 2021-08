Ile się płaci kierowcy w Lubelskiem? Na śmieciarce jest więcej

Od 1550 zł brutto oferuje kierowcy z 3-letnim stażem lubelski Dom Samopomocy Mozika. Chodzi o przewóz niepełnosprawnych osób samochodem kat. B i zaopatrzenie oddziałów placówki w ramach umowy o pracę na czas określony. A od 3100 zł brutto Mozaika szuka kogoś, kto połączy na pół etatu funkcję kierowcy z czynnościami remontowo-konserwatorskimi i porządkowo-ogrodowymi na drugie pół.

W świat

GUS porównując rok 2019 z 2020 odnotował wzrost przewozów ładunków transportem samochodowym. W zeszłym roku najwięcej towarów przewiezionych zostało po Polsce na dystansie do 50 km, najmniej natomiast – na odległość powyżej 500 km.

- Znalezienie kierowców z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym nie jest łatwe. Dajemy ogłoszenie o naborze cyklicznie. Zawsze jest jakaś rotacja, jedni rezygnują po 3 miesiącach, inni pracują 20 lat – mówi przedstawicielka firmy transportowej z Lubelszczyny, która rekrutuje chętnych. – Przede wszystkim pytają o wynagrodzenie i charakter pracy, na jak długo będą wyjeżdżać, w jakich kierunkach. Niektórzy nie decydują się na kraje skandynawskie, zimą trasy są tam szczególnie trudne, inni nie chcą Wielkiej Brytanii z powodu okresowych przestojów przy wjeździe i powrocie. Doświadczenie dla pracodawcy jest bardzo istotne. Osób, które zaczynają nikt nie wyśle z załadunkiem w daleką trasę. Trzeba kilka miesięcy pojeździć w ruchu krajowym, przyuczyć się z kimś, kto pracuje długo. Ale zagraniczny kierowca zarabia dwa razy tyle co krajowy. Jeśli ktoś chce jeździć, szybko się nauczy obsługi urządzeń, bo teraz elektronika bardzo kierowcy i pracodawcy pomaga. Nikt nie siedzi godzinami w kabinie i nie wypełnia dokumentów – dodaje pracownica, która szacuje, że co trzeci zatrudniony u nich kierowca to obywatel Ukrainy. – Jeżdżą do Zachodniej Europy jak Polacy, stawki mają identyczne, ale dla nich to inne pieniądze. Gdy wracają do domu, wiozą poważne sumy.

Zarabiają i cierpią

Firma z Bełżyc oferuje się płacić 18 tys. brutto kierowcy (kat. C+E), który zatrudni się by zapewniać dostawy żywności na terenie Wielkiej Brytanii. Oprócz uprawnień pracodawca oczekuje znajomości angielskiego na poziomie A1 w mowie i piśmie.

Spedytor ze Śląska szuka kierowców z identycznymi uprawnieniami by pokonywali trasę do Grecji w systemie: 7-8 dni i 2-3 dni przerwa. Oferuje etat i pobory 7500-8500 zł brutto plus dieta w euro za każdy dzień za granicą.

Prawie 44 proc. osób pracujących w transporcie i gospodarce magazynowej wskazywało na męczącą (wymuszoną, niewygodną) pozycję ciała lub pozycję sprawiająca ból jako na czynnik na jaki są narażone w miejscu pracy i który może mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie fizyczne (dane GUS z 2020 roku).

