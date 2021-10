Patologiczny system nagradzania radnych i publiczny coming out. Przegląd tygodnia

UBYTEK W sobotnich wyborach lokalnego barona PO oddano 481 głosów. Przed czterema laty głosowało ponad 800 osób, co oznacza, że przez ten czas wyparowało ponad 300 działaczy.

To niewątpliwie największy sukces całej kadencji ustępującego szefa lubelskiej Platformy dr. Krzysztofa Żuka

***

KWADRANS Ledwo senator Bury wszedł Gospodarzowi w szkodę i zaczął się rozpychać w dzielnicach i już mamy reakcję, czyli ratuszowy plan dla dzielnic. – Chcemy przyjąć do realizacji ideę miasta 15-minutowego – mówi były już lider PO na Lubelskie. – Chodzi o to, by wszystkie usługi, które są potrzebne mieszkańcom do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb były dostępne w czasie nie dłuższym niż 15 minut – wyjaśnia prezydent. – Bez konieczności korzystania z samochodu – precyzuje jego zastępca Artur Szymczyk.

A z Jakubowic da radę w 15 minut do najbliższego punktu usługowego bez samochodu?

***

WYDAWCA Senator Jacek Bury nie chciał być gorszy od prezydenta Jakubowic Konińskich, który za nasze wydaje ratuszowy biuletyn propagandowo-ocieplający i też zrobił sobie gazetę z wizualizacjami swojej twarzy na każdej stronie. Najciekawiej jest na ostatniej, czwartej stronnicy: – Uważam za niezrozumiały i wręcz skandaliczny fakt, że radni miejscy łączą swoje mandaty z pracą w podległych im spółkach należących do gminy. Tylko w ubiegłym roku kilku radnych łącznie zarobili z miejskich spółek ponad 0.5 mln zł. Chciałbym, żeby Lublin dał przykład i wyeliminował ten patologiczny system „nagradzania” radnych miejskich – zacytował sam siebie Bury

Gdybyśmy mieli doradzać Koledze Redaktorowi Buremu w kwestiach stylistycznych, to wyrzucilibyśmy cudzysłów ze słowa nagradzania

***

EFEKT UBOCZNY Posłanka Marta Wcisło (PO-KO) pozazdrościła swojemu partyjnemu konkurentowi Michałowi Krawczykowi bilbordów, na których ten obnosi się, że dwa lata siedzi w Sejmie (jakby było czym się chwalić) i że możemy go sprawdzić, jak mu te lata na grzaniu sejmowej ławy przebiegły. W odpowiedzi na plakatową akcję Krawczyka Wcisło też się wywiesiła i zrobiła publiczny coming out, że jest szczepiona. „A ty?” – pyta filuternie przechodniów i kierowców.

No i teraz mamy problem, bo pani Marta nie napisała, na jaką zarazę się zaszczepiła: koklusz, świnkę, czy – tfu, tfu, odpukać w niemalowany billboard – jakąś inną koronę?

***

CYTAT TYGODNIA

KRASOMÓWSTWO – Odpieprzcie się od tego trybunału – wybuchł radny Piotr Gawryszczak, przewodniczący klubu radnych PiS, zwracając się do radnych klubu proprezydenckiego podczas dyskusji nad apelem ws. pozostania PL w UE

W sumie by nie zaszkodziło, gdyby radni czasami odpieprzyli się od innych, bardziej lokalnych spraw