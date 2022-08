Przegląd tygodnia. Szybcy jak błyskawica, po owocach ich poznacie

***

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI Fundacja Wolności, którą zazwyczaj tytułujemy wrzodem na zdrowej tkance samorządu, świętuje jubileusz 10-lecia pożycia z radnymi, wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, miasteczek, wsi i siół naszej pięknej Ziemi Lubelskiej. Ale, powiedzmy sobie szczerze, pożycia wielkiego to my tu nie dostrzegamy, bardziej to wygląda na jakąś separację, ba, nawet pachnie rozwodem, bo co i raz jakieś pozwy idą do sądu albo inne wezwania. Tym większe nasze uznanie dla Fundacji, że jak prawdziwi Polacy-katolicy trwają w tym trudnym związku.

W ramach jubileuszu Fundacja ma zostać odznaczona awansem złotym medalem „700-lecia pożycia z gminą Lublin”

***

SZYBCY JAK BŁYSKAWICA W najlepszym mieście na wschodzie i zachodzie (w zależności od punktu widzenia) przez 5 lat urzędnicy zawzięcie walczą z kontenerami na śmiecie, które nieleganie stoją na chodniku przy ul. Czumy. Śmietniki tak wrosły w okolicę, że jak kto ciekawy, to może sobie je pooglądać na zdjęciach wykonanych przez samochód Wujka Googla już w 2017 roku. Ale jak zapewnił nas Zarząd Dróg i Mostów postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnego zajęcia pasa drogowego przez spółdzielnię mieszkaniową idzie pełną parą. Spółdzielnia dostała nawet karę: za niecałe pięć miesięcy 2360 zł. Tyle że nie zapłaciła, bo się odwołała.

Wujka Googla zapraszamy na kolejne zdjęcia za kolejne 5 lat