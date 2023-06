57.Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Lista zwycięzców

Pechowa ścieżka rowerowa. Dwa wypadki w niespełna dwie godziny

Do dwóch wypadków z udziałem rowerzystów doszło w sobotnie popołudnie na ścieżce rowerowej przy ul. Witoroskiej w Białej Podlaskiej. W ich wyniku dwie osoby trafiły do szpitala. To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu.