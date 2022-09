83 lata od wybuchu II wojny światowej. Oddali hołd poległym żołnierzom [zdjęcia]

Na cmentarzu wojennym przy ul. Piaskowej w Puławach, w czwartek o godz. 12, rozpoczęła się krótka uroczystość upamiętniająca poległych w trakcie II wojny światowej. W tym roku, na skutek decyzji wojewody lubelskiego, mimo wydanych wcześniej komunikatów, nie uruchomiono syren alarmowych.

Na miejscu, przed pomnikiem "Powstanie", zgodnie z tradycją, kwiaty i zapalone znicze złożyli przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji i straży pożarnej, uczniowie i nauczyciele puławskich szkół, a także samorządowcy na czele ze starostą, Danutą Smagą i prezydentem Puław, Pawłem Majem.

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii. Szacuje się, że w jej trakcie, czyli od 1939 do 1945 roku, zginęło od 50 do 78 mln osób.