Analiza sygnału z telefonu i śmigłowiec w akcji. Tak policjanci z Puław szukali zaginionej

One mają Wielkanoc w Polsce. Ich mężowie zostali w Ukrainie

Pisanki pomalowały flamastrami, babki sobie upiekły, chołodec uwarzyły, ugotowały jajka. Poświęcą to wszystko same, bo cerkwi w pobliżu nie ma. Ale mają od polskiego księdza wodę święconą. Ukrainki mieszkające w Wisłowcu niedaleko Zamościa szykują się do Wielkanocy.