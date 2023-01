Gigantyczna podwyżka za ciepło. Prezydent Puław apeluje do premiera

W tym tygodniu w życie weszła nowa, wyższa taryfa za ciepło systemowe dla mieszkańców miasta Puławy. Wzrosły między innymi opłaty za 1 GJ ciepła, za zamówioną moc, przesył oraz podatek VAT, który to zgodnie z wolą władz centralnych wrócił na pułap 23 proc.

W efekcie jeszcze w tym miesiącu puławianie otrzymają nowe wyliczenia dotyczące wysokości rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę w 2023 roku.

Według szacunków Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, mogą być one wyższe nawet o 80 proc. w stosunku do zeszłorocznych.

Nagły skok wysokości rachunków niepokoi prezydenta Puław, który postanowił zwrócić się z apelem do rządu. Paweł Maj domaga się zmian legislacyjnych mających na celu złagodzenie wysokości podwyżek dla obywateli.

Co z pomocą państwa?

„Nie można pozwolić, aby w takiej sytuacji mieszkańcy pozostali bez wsparcia państwa. Liczę na to, że okres obowiązywania tarczy antyinflacyjnej w postaci obniżonej stawki VAT na ciepło zostanie wydłużony” – pisze prezydent Maj, proponując jednocześnie rządowe wsparcie odbiorców ciepła np. poprzez możliwość odraczania spłaty faktur, a także rozkładania ich na raty.

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent Puław wskazał na potrzebę wprowadzenia zmian prawnych, które ułatwiłyby inwestowanie w odnawialne źródła energii zwłaszcza przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami wielorodzinnymi.

– Należy jak najszybciej wdrożyć rozwiązania polegające na tym, by całość energii oddawanej do sieci była rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływała na konto właściciela instalacji – proponuje Maj, przewidując, że ten dodatkowy przychód dla właścicieli instalacji, obniżyłby koszty utrzymania poszczególnych budynków.

Za drogie CO2

Z kolei w liście do Anny Moskwy, ministra klimatu i środowiska, prezydent Puław zwraca uwagę na wysokie obciążenia z tytułu praw do emisji dwutlenku węgla, które należy zniwelować nowym mechanizmem rekompensat dla odbiorców ciepła pochodzącego z ciepłowni węglowych.

– Użytkownicy ciepła systemowego nie mogą być karani za to, że nasz kraj posiada energetykę opartą na węglu – uważa Maj, wnosząc do szefowej resortu środowiska o „zawieszenie konieczności uwzględniania kosztów uprawnień do emisji CO2 w opłatach za ciepło do czasu ustabilizowania się cen surowców energetycznych na świecie”.

Problem dotyczy nie tylko ciepła produkowanego z węgla, a także tego pochodzącego z kotłów gazowych. W Puławach gazem ogrzewane są np. komunalne bloki, w których znajduje się 170 mieszkań. Ich lokatorzy wkrótce otrzymają rachunki, których wysokość może zaskoczyć. Przykładowo dla 36-metrowego lokalu przy ul. Norblina, koszt ogrzewania w sezonie ma wzrosnąć z ok. 1,6 do ponad 7,1 tys. zł. To z kolei sprawi, że nowy rachunek od OPEC-u, według wyliczeń prezydenta, wyniesie ok. 590 zł miesięcznie.

Ochrona nie dla wszystkich

Według Pawła Maja, klucz do zminimalizowania podwyżek ma w ręku rząd. Stąd jego apel do premiera, by ten zgodził się rozszerzyć wprowadzoną w zeszłym roku ochronę taryfową także dla odbiorców ciepła produkowanego w kotłowniach gazowych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Z takiej ochrony obecnie mogą korzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Czy rząd przychyli się do postulatów prezydenta Puław? Przekonamy się najpewniej w ciągu najbliższych miesięcy.