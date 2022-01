Cyfrowe szyfry i zagadki dla dzieci z Puław. Bezpłatne zajęcia z programowania

Niemal każde dziecko potrafi korzystać ze smartfona czy laptopa. Tych, które potrafią tworzyć własne aplikacje jest znacznie mniej. Tymczasem programista (nie mylić z informatykiem) to dzisiaj jeden z tych zawodów, który o pracę nie musi się martwić.

Nauka podstaw kodowania do polskich szkół, póki co, przebija się powoli. Dlatego dość popularne są przeznaczone dla dzieci i młodzieży warsztaty poświęcone programowaniu. Te organizowane w ramach akcji „Szkoły z Gigantami” odbędą się w sobotę, 5 lutego, w Puławach. W zależności od wieku i umiejętności uczestników, zajęcia będą dzielić się na różnotematyczne bloki o kilku poziomach trudności.

Najmłodsi (klasy 1-3) będą poznawać Scratch, czyli podstawowe środowisko programowania, a także Minecraft Education Edition. Starsi (klasy 4-6) poza Scratchem otrzymają dostęp do App Inventora; to narzędzie, które umożliwia tworzenie gier i aplikacji na urządzenia mobilne. Najstarsza grupa, od 7 klasy w górę (do 18 lat) będzie mogła poćwiczyć kodowanie za pomocą dwóch popularnych języków: C# i Python.

Jak piszą organizatorzy, celem akcji jest „inspirowanie dzieci do tworzenia własnych gier, stron internetowych i aplikacji”, tak, aby zmienić bierne korzystanie z Internetu „w aktywną kreację”.

Zajęcia „Szyfry i zagadki” odbędą się przy ul. Górnej 4a w Puławach. Potrwają łącznie 1,5 godziny. Poprowadzą je trenerzy-programiści. Wolnych miejsc jest ok. 70. Zapisy na stronie kodujzgigatnami.pl.