Długo na niego czekali. Powstanie parking przy przedszkolu

Ten parking najpewniej gotowy byłby już lata temu gdyby nie problemy dotyczące własności gruntów przy ul. Traugutta, w okolicach MP nr 2. Miejski samorząd już w 2009 roku kupił część działek przy przedszkolu, ale pozostałe należały do prywatnych właścicieli. A ci oferty ich nabycia przez kolejne lata odrzucali. Przełom nastąpił w lecie roku 2022, kiedy prezydent Paweł Maj wydał zarządzenie dotyczące nabycia brakujących udziałów za 50 tys. zł. Następnie wykonany został projekt parkingu, a gdy wszystko było gotowe, jesienią zeszłego roku inwestycja znalazła się w projekcie budżetu na ten rok.



Przetarg niedawno został rozstrzygnięty. Zadanie powierzone zostało puławskiej firmie PeZet-Bud, która otrzyma niecałe 185 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę niewielkiego budynku gospodarczego kolidującego z parkingiem, usunięcie zbędnej zieleni, budowę nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Traugutta wraz z chodnikami prowadzącymi do przedszkola, nasadzenia nowej zieleni, a także montaż ławek i stojaków rowerowych. Prace potrwają do końca września.