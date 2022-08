Honorowe obywatelstwo dla księdza egzorcysty. Na pogrzebie pożegnały go tłumy wiernych

Decyzja o przyznaniu honorowego obywatelstwa gminy dla ks. Jana Pęzioła została podjęta przez Radę Gminy Wąwolnica 30 grudnia zeszłego roku, na pierwszej sesji po śmierci duchownego. Wniosek o taki gest do wąwolnickiego urzędu trafił znacznie wcześniej, jeszcze za życia księdza, w roku 2020. W imieniu parafian złożył go wtedy ks. dziekan, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy oraz kustosz sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, Jerzy Ważny.

- To była inicjatywa oddolna. Wielu ludzi zwracało się do mnie z prośbą o to, by ten temat podjąć. Poprosiliśmy o nadanie tego obywatelstwa ze względu na zasługi księdza infułata, ale gmina również zasługuje na to, by mieć takiego honorowego obywatela - mówił ks. dziekan Ważny podczas spotkania z wąwolnickimi radnymi.

Proboszcz księdza infułata Jana Pęzioła nazwał "wyjątkowym kapłanem". Przypomniał jednocześnie o tym, że jego ponad 40-letnia posługa przyczyniła się do rozsławienia Wąwolnicy w Polsce oraz poza jej granicami. Ponadto, jak zauważył, duchowny cieszył się szacunkiem wiernych, wspierał ich modlitwą, zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wniosek o przyznanie odznaczenia zyskał pełne poparcie ze strony wąwolnickiego samorządu. Właściwą uchwałę przyjęło 13 radnych, wszyscy obecni na sali.

- Cieszę się, że taka inicjatywa powstała. To hołd złożony księdzu, ogromny wyraz szacunku, podziękowania, wdzięczności za to, jakim człowiekiem był. Ten, kto zetknął się z księdzem infułatem nie ma wątpliwości, że ten tytuł mu się należy. Rozmowa z nim czy uczestnictwo w nabożeństwach różnego rodzaju było darem, z którego mogliśmy korzystać - mówił Marcin Łaguna, wójt gminy Wąwolnica.