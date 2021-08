Lubelskie: Wytną hektary drzew, żeby zbudować gazociąg? Będzie miał 308 km długości

We Wronowie pod Puławami znajduje się tłocznia gazu państwowej spółki GAZ-SYSTEM. Stamtąd będzie on przesyłany m.in. do centralnej Polski. – Gazociąg umożliwi przesyłanie zwiększonych ilości paliwa gazowego do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju – informuje Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM. I dodaje, że inwestycja to kluczowy element rozbudowy krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego i zwiększenia jego przepustowości.

Spółka należąca do Skarbu Państwa ma już wszystkie podstawowe decyzje administracyjne potrzebne do rozpoczęcia prac na odcinku od Wronowa do Rawy Mazowieckiej (154 km). Teraz szuka wykonawcy robót ziemnych, które mają się rozpocząć na przełomie 2021 i 2022 roku. Ale już w sierpniu i wrześniu rozpocznie się czasowe przejmowanie nieruchomości i wytyczanie granic pasa budowlano-montażowego.

Którędy przebiegnie gazociąg, można już teraz zobaczyć na własne oczy.

– Byłem ostatnio na spacerze w lesie koło Gołębia i natknąłem się na ogromną wycinkę drzew. Zobaczcie sami – poinformował nas mieszkaniec Puław.

Miejsce wycinki nie jest łatwo znaleźć. Jeden z pracowników Lasów Państwowych, w nieoficjalnej rozmowie, wskazuje teren i przyznaje, że wycięto tam około 8 hektarów lasu. Pokonując drogi leśne po drugiej stronie torów, na wysokości stacji Gołąb, trafiam na szeroki pas po wycince. Inny pracownik Lasów Państwowych mówi, że wycinka objęła pas o szerokości około 20-30 metrów. Dlaczego tak szeroko? Po to, żeby robotnicy budujący gazociąg mieli dobry dojazd. Po zakończeniu prac drzewa mają tu zostać na nowo posadzone, oprócz wąskiego 5-6 metrowego pasa, bezpośrednio nad rurami.