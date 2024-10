Impreza na urodziny księżnej? Pomysłów i chętnych nie brakuje

Księżna Izabela ma zasługi na rzecz Puław, gdzie pozostawiła po sobie m.in. Świątynię Sybilli, Dom Grecki, czy Pałac Marynki. Za życia dążyła do tego, by jej puławska rezydencja - zarówno pod względem architektury, jak i towarzysko - dorównywała dworowi królewskiemu w Warszawie. Czy Puławy powinny uczcić nadchodzące, okrągłe rocznice urodzin i śmierci Czartoryskiej? Pewien pomysł, jak mogłoby to wyglądać, pojawił się na Facebooku.

- Z racji tego, że w przyszłym roku wypada okrągła rocznica urodzin i śmierci Izabeli Czartoryskiej, miło by było zrobić jej prezent i zorganizować wielką puławską imprezę urodzinową, która mogłaby stać się naszym towarem eksportowym - proponuje Agata Hołubiczko-Ponikowska ze stowarzyszenia "Puławy bez Granic".

Według tego założenia, impreza miałaby się odbyć w Parku Czartoryskich, gdzie wszystko, co mają najlepsze pokazaliby sami mieszkańcy miasta, w tym koła zainteresowań, fundacje i właśnie lokalne stowarzyszenia.

- Zamienilibyśmy na jeden dzień Park Czartoryskich w największy park rozrywki wszelakiej, jaki widziała Lubelszczyzna - pisze pani Agata. Na miejscu mogłyby powstać strefy dla dzieci, młodzieży, seniorów, sportowców, harcerzy, motocyklistów, artystów, czy wielbicieli gier planszowych. Wieczorem natomiast koncerty, tańce, muzyka na żywo. - Takie totalne szaleństwo na rozpoczęcie lata, żeby chociaż raz korek z Kazimierza do Puław był, a nie odwrotnie - opisuje pomysłodawczyni.

Reakcja mieszkańców, biorąc pod uwagę komentarze, jest więcej, niż pozytywna. Chwalą inicjatywę i proponują kolejne atrakcje, jakie mogłyby czekać na odwiedzających park. Od pokazów rycerskich, przez warsztaty garcnarskie, po zajęcia z jogi. "Make Puławy great again" - podsumowała jedna z komentujących. Jak przyznaje autorka pomysłu, tę inicjatywę popierają zarówno puławskie stowarzyszenia, jak i osoby prywatne proponujące swoje wsparcie. Istnieje więc spora szansa na to, że ta impreza dojdzie do skutku.