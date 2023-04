Wiceprezes Zakładów Azotowych w ogniu pytań. Czy będą zwolnienia?

Słabnący popyt na nawozy, melaminę i kaprolaktam, wyłączone instalacje i niepokój załogi - to część tematów, które zainteresowały puławskich samorządowców. Po raz pierwszy w tej kadencji z radnymi spotkał się przedstawiciel zarządu Zakładów Azotowych, który opowiedział o sytuacji, w jakiej znalazła się puławska spółka.

Chińczycy trzymają się mocno

- Sytuacja rynkowa, w jakiej znalazła się cała branża nawozowa i chemiczna w Polsce jest bezprecedensowa. W ciągu kilku ostatnich lat w Chinach powstało kilkanaście nowych fabryk kaprolaktamu, który jest sprowadzany do Europy w olbrzymiej skali. W przypadku melaminy perspektywy wyglądają lepiej, ale rynki wschodnie z uwagi na wojnę w Ukrainie, pozostają zamknięte. Na to nałożył się import z Chin, które w zeszłym roku wysłały do Europy pięć razy więcej melaminy, niż w poprzednim. Obowiązujące cła są niewystarczające - ocenił Jacek Janiszek, krytykując jednocześnie postawę Komisji Europejskiej, która wpisała melaminę na listę produktów potencjalnie szkodliwych.