Kara za elektrociepłownię? Azoty naliczyły prawie 240 mln zł

Czy wykonawca nowego bloku węglowego dla giganta branży nawozowej w kraju miał prawo odstąpić od kontraktu tuż przed jego finalizacją? Według prawników ZA "Puławy" taki ruch powinien wywołać skutek finansowy przewidziany w umowie. Jak informuje puławska spółka, jej władze podjęły decyzję o wystawieniu i doręczeniu wykonawcy, czyli firmie Polimex Mostostal, noty obciążeniowej w wysokości ponad 239 mln zł. To kara umowna za wspomniane odstąpienie od kontraktu na rozbudowę elektrociepłowni o węglowy blok. Według Azotów, przyczyny zerwania umowy leżą po stronie wykonawcy. Wystawienie noty nie oznacza końca rozmów pomiędzy obydwoma przedsiębiorstwami.

"Grupa Azoty Puławy prowadzi rozmowy i dąży do polubownego rozwiązania sporu z wykonawcą celem pomyślnego zakończenia inwestycji. Trwają także prace inwentaryzacyjne dotyczące określenia stanu jej realizacji" - informuje spółka, zaznaczając przy tym, że żądanie od wykonawcy zapłaty kary to jej obowiązek.

Przypominamy, że Polimex odstąpił od kontraktu wartego 1,2 mld zł w grudniu zeszłego roku, na kilka miesięcy przed jego planowanym zakończeniem. W momencie, gdy opłaconych zostało 99,9 proc. robót budowlanych przewidzianych w umowie. Podobnie wygląda zaawansowanie rzeczowe. Żeby Azoty mogły korzystać z bloku wystarczyłoby uruchomienie kotła, wykonanie rozruchu próbnego i pomiarów, które udowodniłyby zamawiającemu, że całość jest sprawna, pracuje w sposób bezpieczny mieszcząc się w zakładanych parametrach.

Zanim Azoty uruchomią nowy blok węglowy, produkcja ciepła na rzecz zakładu i miasta Puławy w dalszym ciągu będzie opierała się na istniejących kotłach. Ich następca docelowo ma ograniczyć ilość emisji zanieczyszczeń oraz podnieść sprawność instalacji do produkcji energii. Kto dokończy największy kontrakt energetyczny na Lubelszczyźnie? Czy Azoty dojdą do porozumienia z Polimexem? Do sprawy wrócimy.