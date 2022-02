Każda z pięciu młodych firm dostała prawie milion złotych

WAB to tzw. platforma startowa, miejsc wspierania startupów – nowych, raczkujących firm. Te, dzięki pomocy otoczenia, doradztwu ekspertów, środkom na badania, mogą dopracowywać swoje produkty i modele biznesowe zanim wejdą z nimi na rynek.

Najlepsze, dzięki programowi „Polska Wschodnia” pozyskują unijne dotacje na rozwój. W zeszłym tygodniu Polska Agencja Rozwoju Przemysłu udzielająca takich dotacji, poinformowała o rozdysponowaniu kolejnych 15,7 mln zł.

Wśród 16 firm, które je otrzymały, 5 inkubowało się w puławskim WAB-ie:

• Unistart oferuje wsparcie dla producentów żywności oraz suplementów diety.

• Healfy to twórcy aplikacji, która ma pomagać pacjentom w znalezieniu właściwej placówki leczniczej, także za granicą.

• Pumipod to lubelska spółka, która oferuje nowe narzędzie do pielęgnacji stóp.

• Intilio tworzy oprogramowanie łączące firmy budowlane z kontrahentami.

• Fundequate Poland oferuje narzędzia komunikacyjne stworzone z myślą o inwestorach Venture Capital i spółkach portfelowych.

Przedsiębiorstwa otrzymały dotacje w wysokości od 868 tys. zł do ponad 999 tys. zł.

Przyszli przedsiębiorcy, którzy chcieliby pójść w ich ślady, nadal mają na to szansę. PARP posiada jeszcze dziesiątki milionów złotych do wydania, a puławski WAB czeka na nowe startupy. Wnioski do aktualnego naboru można składać do 15 lutego.