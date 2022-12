Kolędy, życzenia i opłatek w Puławach [zdjęcia, wideo]

Pierwszy raz od grudnia 2019 roku w Puławach zorganizowano Miejską Wigilię. Na placu F. Chopina pomiędzy świąteczną choinką, a bożonarodzeniową szopką, stanęła scena, na której wystąpił Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Grześ". Młodzi druhowie śpiewali kolędy i pastorałki. Harcerze przynieśli mieszkańcom także ogień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

- Co roku tradycją jest odpalenie małej świeczki, która wędruje sztafetą z kraju do kraju, żeby to światło wszędzie mogło zapłonąć. My odbieramy je od skautów ze Słowacki, a przekazujemy m.in. do Niemiec i Ukrainy. W tym roku również je przekazaliśmy, mimo toczącego się konfliktu. Dzisiaj będzie można takie światło zabrać ze sobą. Mamy nadzieję, że zapłonie w państwa domach i sercach - mówili puławscy harcerze.

Na scenie pojawili się także duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, a także samorządowcy reprezentujący władze miasta i powiatu puławskiego.

- Pasterze bali się chorób, śmierci, rzymskiego okupanta, który wtedy nimi rządził. My również mamy wiele lęków. Boimy się wojen, epidemii, chorób, śmierci, utraty pracy. Martwimy się, czy spłacimy kredyt. Anioł z polecenia bożego mówi nam - nie lękajcie się. Nie lękać się to znaczy zaufać Bogu - mówił ks. dziekan Piotr Trela, życząc mieszkańcom miasta wiary i miłości do drugiego człowieka.

Prezydent Puław mieszkańcom życzył dobra, godności i spokojnego serca. - Żebyśmy wszyscy mogli spotkać się razem przy rodzinnym, wigilijnym stole, znaleźć czas na rozmowę i wspólne śpiewanie kolęd. Życzę żebyśmy odnaleźli w te święta prawdziwego Boga zbawiciela - mówił Paweł Maj.

- Spokoju, miłości bliźnich, spotkań z przyjaciółmi. Żeby święta napełniały nas nadzieją, że będziemy mieli siłę do pokonywania trudności życia codziennego przez cały nadchodzący rok - dodał wicestarosta puławski, Leszek Gorgol.

Zgodnie z tradycją samorządowcy rozdali zgromadzonym opłatek, którym puławianie podzielili się i złożyli sobie świąteczne życzenia. Na zakończenie otworzono stoiska z gorącymi potrawami wigilijnymi, do których szybko utworzyły się długie kolejki.

Na najmłodszych czekał św. Mikołaj, który razem ze swoją asystentką rozdawał cukierki. Muzycznym finałem świątecznego spotkania był występ wokalistów z Domu Chemika.