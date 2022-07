Lubelskie: Nowe sołectwo utworzone. Czeka na pieniądze

Do niedawna Góra Puławska administracyjnie dzieliła się na dwie części: tradycyjne sołectwo z sołtysem oraz osiedle zarządzane przez osiedlową radę oraz jej przewodniczącego. Wiosną tego roku mieszkańcy osiedla rozpoczęli starania o jego rozwiązanie i zastąpienie go drugim sołectwem.

Zgodę na taki krok wyraziła już rada gminy, utworzono sołecki statut i rozpisano wybory sołtysa. Wygrał je Zbigniew Lipski, który objął 5-letnią kadencję. Dotychczasowy szef osiedla, Antoni Pawłowicz, dostał się do rady sołeckiej, którą współtworzą z nim: Justyna Bąk, Bogumiła Dryk, Marta Seremak i Krzysztof Wólczyński.

Dzięki tej zmianie nowoutworzone sołectwo, w odróżnieniu od rozwiązanego osiedla, otrzymało prawo do korzystania z gminnego funduszu sołeckiego. Pierwsze pieniądze na lokalne inwestycje otrzyma w przyszłym roku. Jak mówi Radosław Kosmala, sekretarz gminy Puławy, będzie to ok. 50 tys. zł. O tym, na co je przeznaczyć zdecyduje nowa rada sołecka.