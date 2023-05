Kolejne martwe mewy. W całej Polsce szerzy się zabójczy wirus

For Nature Solutions KS Apator Toruń - Platinum Motor Lublin [zapis relacji na żywo/live]

Platinum Motor Lublin uległ For Nature Solutions KS Apatorowi Toruń 44:46. Żużlowcy z Lublina nie mają jednak powodu do wstydu. Spotkanie miało wiele zwrotów i będzie murowanym kandydatem do meczu sezonu.