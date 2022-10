Muzeum Badań Polarnych odkrywa karty. Wiemy, co będzie można zobaczyć w Puławach

0 A A

Członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban i Piotr Kondraciuk (fot. UMWL)

Ekwipunek polskich polarników, rekonstrukcja igloo, modele stacji polarnych, a także fauna i flora Arktyki i Antarktyki – to część tego, co ma znaleźć się na pierwszej, stałej wystawie w polarnym muzeum. O planach puławskiej placówki we wtorek opowiadał pełniący obowiązki jej dyrektora, Piotr Kondraciuk.

