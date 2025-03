Nałęczów z linią kolejową do centrum? Radni sceptyczni

W ostatnich latach wiele mówi się o rozwoju polskiej kolei, inwestycjach w nowe linie, dworce, przystanki oraz modernizację tych istniejących. Remonty nie ominęły choćby LK nr 7 łączącej Lublin i Warszawę przez wspomniany Nałęczów. Z tym, że ten zwrot "przez Nałęczów" jest tutaj dość umowny, bo w istocie żaden pociąg przez to miasteczko nie przejeżdża ani się w nim nie zatrzymuje. Dworzec leży na pograniczu dwóch wiosek: Piotrowic i Drzewc-Kolonii, ok. 4 kilometrów od centrum Nałęczowa. Dla turystów, czy kuracjuszy, którzy wybrali kolej i przyjeżdżają tutaj po raz pierwszy, taka niedogodność może być zaskakująca.

Do Rady Miejskiej w Nałęczowie wpłynęła nawet petycja, której autor wysunął postulat zmiany tego stanu rzeczy. Jak wynika z jej treści, oddalenie stacji od miasta ogranicza potencjał turystyczny, transportowy i uzdrowiskowy Nałęczowa, a budowa nowych torów do miasta miałaby m.in. ekonomiczne uzasadnienie. Wnoszący petycję zwrócił się do radnych o opracowanie studium wykonalności tego projektu. Wiemy już, że studium nie powstanie.

- Mimo, że zasadność realizacji postulowanej inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej nie budzi wątpliwości, to jednak w chwili obecnej, z uwagi na konieczność realizacji innych, wcześniej zaplanowanych inwestycji oraz z uwagi na niesprzyjające uwarunkowania ekonomiczne, uwzględnienie jej nie jest możliwe - wyjaśnił w pisemnym uzasadnieniu decyzji o uznaniu pomysłu za niezasadny przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w nałęczowskiej radzie, Krzysztof Litwinek.

Zdanie komisji podczas sesji podzieliła cała rada - 14 radnych, czyli wszyscy obecni, uznało, że propozycję należy odrzucić. Wygląda więc na to, że Nałęczów na razie zmierzać w stronę rozwoju sieci kolejowej na swoim terenie nie będzie. Komunikacyjnym priorytetem obecnie wydaje się doprowadzenie do rozpoczęcia drugiego etapu obwodnicy miasta. Ten pierwszy zakończono we wrześniu zeszłego roku.