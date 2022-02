Niższe ceny paliw na stacjach w Puławach

Luty zaczął się od małej rewolucji na stacjach paliw. Ich ceny w ciągu ostatniej doby spadły o kilkadziesiąt groszy na litrze. To skutek tymczasowej obniżki podatku VAT z 23 do 8 proc. Obniżona stawka podatku będzie obowiązywała do 31 lipca.

Sprawdziliśmy jak wyglądają nowe ceny paliw na puławskich stacjach. Przykładowo na stacji Orlen przy ul. Lubelskiej benzynę 95 kupimy za 5,15 zł, 98-kę za 5,43 zł, olej napędowy za 5,22 zł, a LPG za 2,61 zł.

Takie same ceny benzyny i oleju napędowego obowiązują na stacji Moya przy dawnym Tesco na Dęblińskiej. Tańszy jest tam natomiast gaz, który kosztuje zaledwie 2,51 zł za litr.

Na pozostałych stacjach sytuacja we wtorek wyglądała podobnie. Ceny na obiekcie prowadzonym przez puławskie MZK to: 5,15 zł (95), 5,29 zł (ON) i 2,51 zł (LPG).