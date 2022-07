Peleton Tour de Pologne przemknie przez Kazimierz Dolny i Nałęczów

W tym roku po raz pierwszy w historii Tour de Pologne, na jego trasie znajdą się gminy powiatu puławskiego. W sobotę, 30 lipca, ok. godz. 15 zmierzający od strony Wilkowa peleton, przejedzie przez Dąbrówkę i Cholewiankę, a następnie wjedzie na ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym. Kolarze skręcą w Nadrzeczną i na wysokości Klasztornej skierują się w stronę Rynku.

Peleton przetnie plac i wjedzie w ul. Lubelską, na której znajdzie się premia specjalna sponsorowana przez Kazimierz Dolny i powiat puławski.

Po jej pokonaniu sportowcy skierują się na ul. Kwaskowa Góra, ul. Doły oraz ul. Wylągi, gdzie zaplanowano górską premię. Uczestnicy wyścigu dojadą następnie do Skowieszynka, gdzie czeka ich ostry skręt w prawo, w drogę wojewódzką 824. Po ok. 1,5 kilometra peleton zjedzie z niej udając się w stronę Rzeczycy Kolonii, Zaborza i Niezabitowa. Tam kolarze skręcą w stronę Wąwolnicy i przejadą ul. Kębelską w stronę Rynku, za którym czeka ich wjazd na wojewódzką 830-kę.

Peleton przetnie Łąki, by przed godz. 15:50 pojawić się w Nałęczowie. Kolarze miną stadion i skręcą w aleję Grabową do Parku Zdrojowego, gdzie zaplanowano lotną premię sponsorowaną przez miasto i powiat puławski. Peleton dotrze następnie na ul. 1 Maja, ul. Lipową oraz ul. Bochotnica, by żegnając się z powiatem puławskim, udać się w stronę Lublina.

Puławskie samorządy liczą na promocję. Za lotne premie w Kazimierzu i Nałęczowie miejscowe gminy zapłaciły 10-15 tys. zł. Dodatkowe 30 tys. zł wyłożył powiat puławski. Lokalne władze zachęcają mieszkańców do inicjatyw, które przykują uwagę widzów podczas transmisji na żywo.

– Tour to ogólnopolskie wydarzenie, więc na pewno będzie to okazja do zaprezentowania się. Rozmawiamy już na ten temat z kołami gospodyń wiejskich i sołtysami. Liczymy przy tym na wypromowanie całej naszej gminy, a nie tylko miasta – mówi Bartłomiej Godlewski, zastępca burmistrza Kazimierza Dolnego.

Wiemy już, że na Górze Trzech Krzyży planowany jest napis „Kazimierz Dolny”, który ma być widoczny podczas transmisji.

– Przy trasie pojawi się także duża, biało-czerwona flaga – zdradza Maciej Saran, rzecznik powiatu. Z kolei w Nałęczowie, przy lotnej premii w parku, planowane są balony, w tym ten z napisem „Nałęczów”.

Za transmisje telewizyjne z tegorocznego TdP, w tym pierwszego etapu Kielce-Lublin odpowiada TVP Sport.