Piłkarskie święto w Gołębiu. Hetman wrócił i zagrał na nowym stadionie [zdjęcia, wideo]

- Czekaliśmy na to dwanaście lat - mówi Krzysztof Kursa, kolejny z honorowych gości. Były zawodnik Hetmana w latach 90 grał na pozycji środkowego napastnika. - Dawniej sama gra w lidze, to żeby klub dostał licencję, było poważnym wyzwaniem. Było wiele trudnych momentów, upadek, reaktywacja. A dzisiaj, gdy patrzę na taki mecz, serce się raduje. Łzy same cisną się do oczu - dodaje.

Mecz oglądał także Sławomir Kursa, który dla Hetmana jest mniej więcej tym, kim Gianluigi Buffon był dla Juventusu. W gołębskim zespole na pozycji bramkarza gra od 18 lat. - Jestem bardzo zadowolony. Włożyliśmy wiele pracy, żeby doczekać takiej chwili - mówi zawodnik, który w sierpniu ma zamiar pożegnać się z kibicami.

Zadowolenia nie krył także prezes, Ireneusz Teper. - Bardzo fajnie wszystko nam się ułożyło. Cieszę się z wyniku i wysokiej frekwencji. Nie spodziewaliśmy się, że wygramy aż tak wysoko - przyznaje.

Dobre nastroje panowały również wśród samorządowców. - Ten nowoczesny i świetnie wyposażony stadion to ogromny powód do dumy dla całej gminy, a wynik udowadnia, że w takich warunkach piłkarze dostają skrzydeł - ocenia Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy. - Dla wielu kibiców to był pierwszy mecz w życiu. Myślę, że będą tutaj wracać - dodaje.

Na zakończenie, po meczu, piłkarze wraz z kibicami pozowali do pamiątkowych zdjęć. Mieszkańcy Gołębia do domów wrócili w dobrych nastrojach. Następna okazja do kibicowania Hetmanowi na nowym stadionie już niedługo - 11 czerwca żółto-czerwono-niebiescy zmierzą się z Mazowszem Stężyca.