Polatali bokiem, ale przy okazji narobili sobie więcej problemów

Zgłoszenie o niebezpiecznych zachowaniach kierowców w Baranowie wpłynęło do policjantów z Kurowa w tym tygodniu.

– Późnym wieczorem, dwa samochody miały driftować po parkingu i okolicznych drogach, brawurową jazdą stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu – relacjonuje podkomisarz Ewa Rejn-Kozak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Gdy policjanci dojechali na miejsce, na parkingu nikogo nie było, ale w pobliżu zauważyli samochód podobny do opisanego w zgłoszeniu. Zatrzymali kierowcę do kontroli. Badanie wykazało, że 30-latek kierujący samochodem jest trzeźwy.

Policjanci zwrócili uwagę na jego wygląd, rozszerzone źrenice wzbudziły u nich podejrzenie, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Od kierowcy została pobrana krew do badań na zawartość substancji działąjących podobnie do alkoholu, m.in. środków odurzających. W samochodzie natomiast funkcjonariusze znaleźli susz roślinny oraz biały proszek. Badania wykazały, że to marihuana i amfetamina.

Do policyjnego resztu trafił zarówno kierowca jak i jego 24-letni pasażer, który przyznał, że część suszu należy do niego.

W wyniku przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych, w gminie Karczmiska, u 30-latka policjanci znaleźli kilka sztuk amunicji do broni palnej, na którą mężczyzna nie miał pozwolenia.

Po przedstawieniu zarzutów, obaj mężczyźni zostali przesłuchani. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.