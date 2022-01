Wydarzenia organizowane w Grupie Azoty Arenie przyciągają setki, a czasami tysiące uczestników, z których znaczna część przyjeżdża na miejsce samochodami. Tymczasem, mimo powstania obiektu generującego spory ruch, do dzisiaj nie zmieniła się jego organizacja. Pionowe i poziome oznakowanie wygląda dokładnie tak, jak wtedy, gdy hali jeszcze nie było. W efekcie, przed ważnymi meczami i koncertami, na jednym pasie tworzy się nieformalny podział na skręcających do hali oraz tych, którzy jadą na wprost.

- Z naszych obserwacji wynika, że nie jest to bezpieczne rozwiązanie. Dlatego w listopadzie złożyliśmy wniosek do marszałka województwa o zgodę na zmianę organizacji ruchu, czyli wydzielenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Pozostaje nam czekać na wykonanie - mówi Andrzej Śliwa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.

Zgoda marszałka w tym przypadku była konieczna, bo ul. Lubelska w Puławach, przy której znajduje się nowa hala, jest jednocześnie drogą wojewódzką. W związku z tym, to ZDW ma zająć się zarówno uzyskaniem kolejnych pozwoleń, jak i dokumentacją. Wykonaniem nowego malowania i montaż znaków zajmie się Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach. Najpewniej jeszcze w tym roku.

To nie wszystkie zmiany, jakie czekają kierowców i pieszych. Niedawno informowaliśmy o powstaniu brakującego fragmentu chodnika, czyli pierwszego przejścia zbudowanego z myślą o niezmotoryzowanych gości nowej areny. Kolejny łącznik w przyszłości znajdzie się na tyłach placu i połączy parking z nową ul. Sportową.

- To byłaby droga wewnętrzna, odcinek o długości ok. 100 metrów. Sądzimy, że takie połączenie rozładowałoby ruch w pobliżu nowej hali - tłumaczy Robert Domański, kierownik Wydziału Rozwoju Miasta.

Termin wykonania pieszo-jezdnego łącznika nie jest jeszcze znany. Jego przygotowanie będzie zależało od możliwości finansowych miasta Puławy. Na razie pieniędzy na ten cel w budżecie nie ma.