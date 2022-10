Zdewastował bankomat i sam zadzwonił na policję. Prezes banku liczy, że teraz odpracuje zniszczenia

Protest nauczycieli przeciwko polityce Czarnka. Pani Mirosława przypomina ministrowi rok 1982

– Nie wzięłam ze sobą kartki, bo to, co bym napisała, byłoby nie tyle niecenzuralne, co kłóci się z moją moralnością – mówiła Barbara Radzka, jedna z protestujących dziś przed Kuratorium Oświaty w Lublinie.