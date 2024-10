Potrącił pieszego. Jak się okazało, miał dożywotni zakaz

W sobotę po południu dyżurny puławskiej policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez pijanego kierowcę jadącego quadem.

– Do zdarzenia miało dojść przy posesji zgłaszającego na terenie gminy Żyrzyn. Na szczęście 29-latek nie doznał obrażeń. Gdy sprawca potrącenia zatrzymał się, między mężczyznami doszło do utarczki słownej, po której kierujący quadem odjechał. Jak się okazało był on znany zgłaszającemu – informuje aspirant sztabowy Michał Bielecki z puławskiej policji.

Wysłani na miejsce policjanci sprawdzili adres zamieszkania sprawcy potrącenia oraz pobliskie miejscowości, jednak nie udało się go odnaleźć. W międzyczasie otrzymali informację, że zgłaszający sam ujął kierowcę, jednak zmuszony był dwukrotnie użyć w jego kierunku gazu pieprzowego, ponieważ mężczyzna był agresywny.

Agresywny kierowca został przewieziony na komisariat. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo quad nie posiadał zamontowanej tablicy rejestracyjnej.

– Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych bazach okazało się, że to nie pierwszy taki wyczyn 47-latka. W przeszłości był już dwukrotnie zatrzymywany za kierowanie w stanie nietrzeźwości i miał orzeczony dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi – dodaje Bielecki.

Za popełnione przestępstwa odbywał również karę pozbawienia wolności. Teraz 47-latek trafił do policyjnego aresztu, a gdy wytrzeźwiał został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.