Zbiórka zakończona sukcesem. Prawie tona karmy dla zwierząt z puławskiego schroniska

Gdy padło hasło zbiórki dobrej jakości karmy dla bezdomnych psów i kotów, w akcję włączyły się pro-zwierzęce organizacje, szkoły, przedszkola, przychodnie weterynaryjne i lokalne przedsiębiorstwa. W efekcie udało się zebrać rekordową ilość karmy. We wtorek na Komunalną dotarło jej łącznie 986 kg. To niemal czterokrotnie więcej, niż podczas pierwszej, zeszłorocznej edycji zbiórki zainicjowanej przez Central Park.

Jak mówi Mateusz Okomski, menedżer lokalu oraz koordynator akcji, na Komunalną trafiła dużo mokrej, wysokiej jakości karmy, ale także mleko dla kotów, koce i podkłady: – Zebrany pokarm dla zwierząt wystarczy na kilka miesięcy. Wspólnie udowodniliśmy, że gra zespołowa prowadzi do sukcesu.

986 kg to bardzo dużo, ale pracownicy puławskiej restauracji lubią okrągłe liczby. W związku z tym, już po dostarczeniu zebranej karmy do schroniska, zebrali dodatkowe 20 kg karmy, tak, by przekroczyć symboliczną barierę jednej tony. – Dlatego z dumą możemy ogłosić, że w tym roku zebraliśmy ponad tonę karmy – mówi Okomski, dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę. Pobicie tegorocznego wyniku w przyszłym roku będzie poważnym wyzwaniem.