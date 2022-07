Prezydent Puław i jego zastępczyni mają się coraz lepiej

Rok 2021 był dobry dla większości samorządowców, a rok 2022, zgodnie z uchwalonymi podwyżkami, będzie jeszcze lepszy. Nie inaczej jest w przypadku prezydenta i wiceprezydent Puław. Paweł Maj w zeszłym roku zarobił ponad 170 tys. zł, czyli o prawie 40 proc. więcej, licząc rok do roku. W tym samym czasie jego oszczędności wzrosły o 78 tys. zł do ponad 232 tys. zł, a wartość nieruchomości zwiększyła o 10 tys. zł.

Jeszcze bardziej spektakularnie poprawiła się finansowa sytuacja zastępcy prezydenta Puław. Beata Kozik zadeklarowała jedynie tysiąc złotych oszczędności, ale za to w jej oświadczeniu pojawił się 143-metrowy dom warty 800 tys. zł. Skokowy wzrost zaliczyły również jej dochody, z ponad 33 tys. zł w roku 2020 do blisko 110 tys. zł rok później. Na wiceprezydent ciążą również nie małe zobowiązania. Do spłaty pozostało jej ponad 400 tys. zł.

Łączny koszt utrzymania miejskich władz w roku 2021 wynosił ok. 280 tys. zł. W porównaniu do innych miejskich samorządów w województwie to wartość poniżej średniej. Przykładowo, władze Świdnika zarobiły w tym samym czasie prawie 375 tys. zł, Białej Podlaskiej - ponad 344 tys. zł, a pobliskiego Dęblina - 266 tys. zł.

Paweł Maj, prezydent Puław

oszczędności: 232,1 tys. zł

mieszkanie (34,5 mkw) warte 200 tys. zł i grunt warty 160 tys. zł

dochody: 170,1 tys. zł

VW golf z 2004 r.

Beata Kozik, wiceprezydent Puław

oszczędności: 1 tys. zł

dom (143 mkw) o wartości 800 tys. zł

dochody: 109,6 tys. zł

zobowiązania: 408 tys. zł