Przymusowa "siłownia" dla schorowanych ludzi. Jak kuracjusze mają sobie radzić na stacji w Nałęczowie?

Problem nagłośnił jeden z kuracjuszy, który przyjechał do naszego uzdrowiska aż z Bytomia.

– Na stacji nie ma warunków do przemieszczania się z bagażem z peronu 2 do miasta dla osób ze schorzeniami, z jakimi są kierowani przez NFZ do Uzdrowiska Nałęczów – napisał do naszej redakcji 77-letni mężczyzna, który w Nałęczowie kurował się od 10 lipca do 1 sierpnia.

Z peronu 2 nie można się wydostać inaczej niż schodami, bo winda od dawna nie działa.

– Jest to dramat dla osób nie w pełni sprawnych ruchowo i z innymi ograniczeniami wynikającymi z chorób serca czy kręgosłupa – pisze kuracjusz. Pisze też, że w dniu przyjazdu (10 lipca) był świadkiem „dramatycznych scen”.

– Tylko dzięki wzajemnej pomocy ze strony bardziej sprawnych kuracjuszy oraz przypadkowych osób będących na stacji, w tym taksówkarzy, udawało się przemieścić bagaż osobom, które nie byłyby w stanie dokonać tego samemu – dodaje pan Janusz.

Nie lepiej wspomina powrót (1 sierpnia). – Schodek po schodku przeciągałem wraz z innymi mój bagaż na peron 2 – relacjonuje mężczyzna chory na wieńcówkę. – Z trudem dotarłem na peron z niepokojącym uczuciem palpitacji serca.

Dodajmy, że winda na stacji Nałęczów została zainstalowana przy okazji przebudowy linii kolejowej łączącej Lublin z Warszawą, jest więc dość nowa.

– Pozwoli sprawnie przemieszczać się po peronie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się – obiecywała kolej, gdy chwaliła się postępami przebudowy.

Urządzenie jednak nie działa.

– Winda na peronie w Nałęczowie jest objęta gwarancją – przekazuje nam Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która zlecała modernizację linii i odpowiada za stan peronu oraz jego urządzeń. – Usterka została zgłoszona do wykonawcy, który zobowiązał się do naprawy do 15 sierpnia bieżącego roku.