Puławski sąd krok bliżej rozbudowy. Kiedy ruszą prace?

Każdy, kto chociaż raz był w siedzibie puławskiego sądu wie, że nie jest to obiekt spełniający współczesne standardy biurowe. O potrzebie zmian słychać od co najmniej dekady. Niestety, mimo upływu lat, prace budowlane nadal się nie rozpoczęły. I to mimo zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości z sprzed dwóch lat, które szacowało, że te ruszą wiosną 2023 roku. Niestety tak się nie stało. Udało się natomiast skompletować dokumentację, na bazie której w połowie maja tego roku starosta puławska dla rozbudowy obiekt przy Lubelskiej wydała pozwolenie.

Jak czytamy w jego treści, chodzi o budynek użyteczności publicznej mieszczący Sąd Rejonowy oraz Prokuraturę Rejonową w Puławach. Zaakceptowany wniosek, poza powiększeniem budynku, dotyczy m.in. nowego parkingu, zbiornika na deszczówkę, placu manewrowego, chodników, przebudowy instalacji elektrycznej, kanalizacji, usunięcia kolizji itp. W nowym skrzydle znalazłyby się biura, pokoje sędziów, sale rozpraw, czy przestronna czytelnia akt. Pierwotny projekt zakładał także nowe miejsca postojowe dla pracowników sądu i prokuratury oraz interesantów. Ten miałby się znaleźć częściowo na miejscu zielonego skweru na przeciwko domu parafialnego, gdzie rosną stare dęby, lipy, wiązy i świerki. Drzewa najpewniej czeka wycinka.

Kiedy możemy spodziewać się przetargu na rozbudowę puławskiego sądu? Jeśli zakończą się uzgodnienia, o których poinformowała nas dyrektor Sądu Rejonowego w Puławach, najszybszym terminem wydaje się rok 2024. W tegorocznym planie zamówień publicznych Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który odpowiada za wszystkie inwestycje resortu sprawiedliwości w regionie, rozbudowy puławskiego obiektu nie ma. Prace mogą potrwać nawet trzy lata.