Puławskie Azoty zarobiły ponad 290 milionów. Kombinat podał dane za 2022 rok

Według szacunkowych danych Grupa Azoty "Puławy" w roku 2022 zarabiała głównie na sprzedaży nawozów oraz innych produktów segmentu "agro". Tylko to źródło odpowiada za ponad 7,8 mld zł, czyli ponad 87 proc. wszystkich przychodów spółki. Licząc rok do roku wzrost w tym segmencie wyniósł 65 proc. i to wszystko przy spadku wolumenów sprzedaży, co można tłumaczyć skutkami podwyżek cen nawozów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa należące do "Puław". Mimo to, marża na produktach tego rodzaju spadła z 13,4 do 12 proc.

W zeszłym roku wzrost przychodów zanotował także segment "tworzywa", do którego zalicza się kaprolaktam. W 2022 roku grupa osiągnęła z tego źródła 585 mln zł, przy 525 mln zł rok wcześniej. O 170 proc. więcej przyniosła także "energetyka". Przychody ze sprzedaży energii skoczyły ze 106 do prawie 290 mln zł i to wszystko mimo spadku marży z ponad 55 do niecałych 39 proc.



Zeszłoroczne wyniki byłyby o wiele lepsze, gdyby nie słaby czwarty kwartał. W ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku przychody grupy wyniosły zaledwie 1,8 mld zł, a marża na nawozy po odpisach wyniosła zaledwie 0,3 proc. "Tworzywa" sprzedawano natomiast znacznie poniżej kosztów wytwarzania. Cały kwartał zakończył się dla grupy stratą w wysokości 512 mln zł. Dla porównania, ostatni kwartał 2021 roku przyniósł spółce 152 mln zł zysku.

Według oceny zarządu GA "Puławy", w tym czasie cały rynek nawozów znajdował się "w stagnacji", wynikającej ze spadku popytu. Rolnicy mieli wstrzymywać się z zakupami oczekując prognozowanego spadku cen.

- Wyniki grupy kapitałowej w raportowanym okresie były determinowane w znacznej mierze rynkowymi skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki była również rosnąca inflacja i będą jej skutkiem wzrost kosztów stałych - komentuje zarząd Grupy Azoty "Puławy".

- Obserwowany w trakcie 2022 roku brak równowagi popytowo-podażowej, jak również bardzo wysoka zmienności cen surowców spowodowały konieczność czasowego zatrzymania lub ograniczenia produkcji w obszarze nawozów, kaprolaktamu i melaminy - tłumaczą władze puławskiego kombinatu. Pod raportem podpisali się wiceprezesi GA "Puławy", Justyna Majsnerowicz i Paweł Bryda.