Rada gminy do uzupełnienia. Wybory w październiku

Mariusz Próchniak był radnym komitetu urzędującego wójta, Andrzeja Bujka. W ostatnich wyborach w swoim okręgu szóstym obejmującym część miejscowości Osiny, nie miał konkurenta. Jako jedyny zarejestrowany kandydat mandat radnego otrzymał bez głosowania. Samorządowiec, jak już informowaliśmy, zmarł nagle, 5 sierpnia tego roku w wieku zaledwie 45 lat. W związku z wygaśnięciem jego mandatu, konieczne stało się uzupełnienie składu rady. Zgodnie z decyzją komisarza, wybory uzupełniające odbędą się w niedzielę, 20 października.

Wcześniej, do 26 sierpnia, zainteresowane ugrupowania muszą złożyć do komisarza zawiadomienia o utworzeniu komitetu i zamiarze zgłoszenia kandydata. Nazwiska tych ostatnich Gminna Komisja Wyborcza powinna poznać do 16 września.

Wiemy już, że swojego przedstawiciela do wyborów zgłosi komitet wójta, który w radzie posiada większość. - Rozmawiam z potencjalnymi kandydatami, ale decyzji o tym, kto to będzie, jeszcze nie podjąłem. Mamy jeszcze trochę czasu na zastanowienie się - przyznaje wójt Andrzej Bujek.

Jeśli ponownie dojdzie do tego, że zarejestrowany zostanie jeden kandydat, 20 października głosowanie się oczywiście nie odbędzie. Warunkiem jego przeprowadzenia jest co najmniej dwie osoby ubiegające się o mandat po zmarłym radnym.