Radne Puław oczami sztucznej inteligencji

Jeszcze kilka lat temu do stworzenia takich prac potrzebni byliby graficy komputerowi. Dzisiaj wystarczy dostęp do Internetu i narzędzia operte na algorytmach AI. Możliwości edycji oryginalnych fotografii są już niemal nieograniczone. My postanowiliśmy wykorzystać tą współczesną technologię do przeniesienia radnych miasta Puławy w zupełnie inne czasy.

Podobną galerię stworzyliśmy na początku roku, czyli pod koniec poprzedniej kadencji rady miasta. Tym razem sztuczną inteligencję zaprzęgliśmy do pracy nad radnymi tej aktualnej. W pierwszej części prezentujemy żeńską część miejskiej rady. Jedna z wymienionych radną oficjalnie jeszcze nie jest. Grzegorza Nowosadzkiego, który na początku lipca został wiceprezydentem miasta Puławy, zastąpić ma Paulina Karlińska.

Dla ułatwienia w rozpoznaniu samorządowców pokazujemy również ich autentyczne fotografie udostępnione przez biuletyn Urzędu Miasta Puławy.