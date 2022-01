Rekordowy i deficytowy budżet Nałęczowa

Stopy procentowe w górę. Raty kredytów będą wyższe

We wtorek po raz kolejny podniesiono stopy procentowe. To znaczy, że raty kredytów pójdą w górę jeszcze mocniej, a lokaty mogą być trochę lepiej oprocentowane. Jeśli wierzyć prognozom, to większość zmian już za nami.